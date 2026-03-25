Sous la Seine : l’incroyable vie aquatique parisienne Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

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[Conférence]



Dans cette conférence pour tous publics (familles bienvenues), nous partirons à la rencontre des espèces qui peuplent les eaux de Paris. Des silures géants aux anguilles immortelles en passant par des bancs de méduses, éponges, coquillages ou brochets, nous vous convions à un surprenant voyage pour découvrir nos voisins de sous les eaux. Conférence présentée par Bill François.

Le samedi 04 avril 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-04T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T14:30:00+02:00_2026-04-04T16:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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