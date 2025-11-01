SOUS LA SURFACE Théâtre-Sénart Lieusaint

SOUS LA SURFACE 14 – 17 janvier 2026 Théâtre-Sénart Seine-et-Marne

Début : 2026-01-14T15:00:00 – 2026-01-14T16:00:00

Fin : 2026-01-17T16:00:00 – 2026-01-17T17:00:00

SOUS LA SURFACE

Coralie MANIEZ

Création Janvier 2025

Mêlant arts plastiques, gestes, sons et lumières, Sous la surface est une immersion poétique qui fait l’éloge de la tentative et emporte les spectateurs avec bonheur au-delà des apparences.

Si nous laissions parler nos brouillons, que nous raconteraient-ils de nous ? Sans doute une grande part de notre imaginaire, autant de possibles de nous-mêmes.

Dans Sous la surface, Coralie Maniez, les explore sous toutes les coutures.

Dans l’atelier d’une artiste, à moins que nous soyons dans la chambre d’une enfant ou dans le bureau d’une adolescente en pleine révision, des boules de papier froissé sont échouées là, sur le sol. Plutôt que de rester des projets inaboutis, ces brouillons s’animent et deviennent tour à tour dessins, ombres, masques ou décors d’aventure. Par le jeu des lumières et de la couleur, notre protagoniste évolue au milieu du papier pour mieux jouer avec notre perception, interrogeant ainsi les notions de réussite et d‘échecs.

Mise en scène – Coralie Maniez

Ecriture plateau et création sonore : Antoine Aubry

Regards Extérieur : Laura Pazzola et Benjamin Villemagne

Regard écriture : Aurianne Abécassis

Interprêtes : Camille Thomas en alternance avec Magali Öhlund et Coralie Maniez en alternance avec Bérénice Guénée

Conception des masques, Ombres et Décor : Coralie Maniez. Marion Benages et Boualem Bengueddach.

Costumes et : Marion Benages

Créateur lumière – régisseur général : Mickaël Phillis et Pascal Nougier

Chargée de production et diffusion : Claire Thibault

DATES DE TOURNÉE – 2025/2026

* 14 novembre 2025 – Carros (06) – Forum Jacques Prévert – 14h30 et 20h

* 16 et 17 novembre 2025 – Avignon (84) – Le Totem, scène conventionnée AEJ – 16h le 16, 10h et 14h30 le 17.

* 6 au 7 Janvier 2026 – Laval (53) – Le Théâtre de Laval – CNMA – 10h et 14h le 6 et 10h et 18h le 7

* 14 au 17 janvier 2026 – Sénart (77) – Théâtre-Sénart, Scène nationale – 15h le 14, 10h et 14h30 les 15 et 16 et 16h le 17

PRODUCTION

Compagnie Écailles – Coralie Maniez

PREMIERS SOUTIENS – PARTENAIRES – COPRODUCTEURS

Ce projet de création est lauréat des dispositifs de soutien à la production et diffusion des réseaux PJP49 – Maine et Loire & la TRIBU – PACA – sur 2024.

PARTENAIRES de production : Les Tréteaux de France – CDN d’Aubervilliers (93), Le Théâtre de Sénart, Scène Nationale (77), La Villette et l’Espace Périphérique (75), Le Carré de Sainte Maxime (83), Le Théâtre à la Coque, CNM d’Hennebont (56) et le Théâtre de Laval – CNMA (53).

Financeurs institutionnels : Drac Île De France

Théâtre-Sénart 8 allée de la Mixité 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France

