Sous la table Nulle part Ailleurs Craon

Sous la table

Nulle part Ailleurs 30 Grande rue Craon Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Saison culturelle du Pays de Craon Théâtre d’ombres

Glissez-vous sous la table ! Les Zerkiens invitent petits et grands à (re)vivre l’expérience grisante d’un voyage poétique de l’autre côté du miroir.

Enfant, qui n’a pas expérimenté le plaisir de se glisser sous la table pour observer le monde sous l’angle inattendu du dessous ? Là où les lumières et les sons de l’extérieur pénètrent à peine, s’ouvre le royaume de l’imaginaire, peuplé d’histoires, de voyages et de rêves… Les Zerkiens convient petits et grands à pénétrer ce refuge, sous une table pas comme les autres, où s’animent des ombres colorées et changeantes. Soudain le couvert est dressé. D’en dessous, on assiste alors à la métamorphose de l’autre côté du miroir, c’est un repas différent qui se déroule, un repas décalé où l’absurde et la poésie prennent le dessus et bousculent avec bonheur le quotidien.

Cette installation vivante, aussi étonnante que malicieuse, se poursuit avec un labo participatif où parents et enfants auront, à leur tour, l’occasion d’expérimenter leurs propres manipulations.

Autour du spectacle

Séance crèches, multi-accueils et assistants.es maternels.les vendredi 30 janvier à 9h.

Séances scolaires dans le cadre de la programmation Spectacles en Chemin (p.27) vendredi 30 janvier (à 10h30 et 15h) et lundi 2 février (à 9h30, 11h et 15h).

Conception et performance Anne Sara Six et Isabelle Pauly Aide artistique Marie Van Roey Musique Stéphane Grégoire Oeil extérieur Oriane Varak Diffusion Pierre Ronti Mes Idées Fixes.

A partir de 6 mois.

20 min + 20 min de manipulation .

Nulle part Ailleurs 30 Grande rue Craon 53400 Mayenne

English :

Pays de Craon cultural season Shadow theater

