Sous la toile Les Gravichons Sancerre 29 juin 2025 16:00

Cher

Sous la toile Les Gravichons Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 16:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Venez nombreux écouter et voir la prestation du groupe « Les Gravichons ».

La troupe « Les gravichons » vont propose un spectacle de danse et de musique traditionnelles.

Venez nombreux !! .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 15 91 46 comitedesfetesdesancerre@gmail.com

English :

Come one, come all to hear and see « Les Gravichons » perform.

German :

Kommen Sie zahlreich, um den Auftritt der Gruppe « Les Gravichons » zu hören und zu sehen.

Italiano :

Venite tutti ad ascoltare e vedere i « Les Gravichons ».

Espanol :

Vengan todos a escuchar y ver actuar a « Les Gravichons ».

L’événement Sous la toile Les Gravichons Sancerre a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois