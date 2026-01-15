Sous l’arbre à palabres. Initiation à la Palabre par Lamine Diagne, Cie de l’Énelle ALSH Baroja Salle psychomotricité Anglet

Sous l’arbre à palabres. Initiation à la Palabre par Lamine Diagne, Cie de l’Énelle

ALSH Baroja Salle psychomotricité 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Portée par le chant et les instruments d’Afrique de l’Ouest, une découverte sensible de l’univers africain.

Paroles de sagesse, histoires de la savane et récits d’animaux qui nous ressemblent tant composent ce voyage imaginaire. Dragons affamés, hyènes stupides et gloutonnes, vieux sages et jeunes fous, peuplent ces contes universels qui éveillent en nous le plaisir de l’écoute et le goût du partage.

Tout public à partir de 5 ans. .

ALSH Baroja Salle psychomotricité 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sous l’arbre à palabres. Initiation à la Palabre par Lamine Diagne, Cie de l’Énelle

L’événement Sous l’arbre à palabres. Initiation à la Palabre par Lamine Diagne, Cie de l’Énelle Anglet a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Anglet