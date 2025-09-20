Sous le béton, l’art éclaire la mémoire à la Base sous-marine Base sous-marine Bordeaux Bordeaux

Sous le béton, l’art éclaire la mémoire à la Base sous-marine Base sous-marine Bordeaux Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Sous le béton, l’art éclaire la mémoire à la Base sous-marine 20 – 27 septembre Base sous-marine Bordeaux Gironde

Entrée libre / prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-27T10:00:00 – 2025-09-27T17:00:00

Journée du patrimoine et du matrimoine 2025 / Sous le béton, l’art éclaire la mémoire à la Base sous-marine

Exposition, projection, animation

Samedi et dimanche 10h-17h

– Garona : installations visuelles et sonores consacrées à la mémoire fluviale, au cœur des espaces de la Base sous-marine ; accompagnées d’une exposition de photographies d’archives grand format sur la thématique du fleuve

– Rotspanier : exposition retraçant le parcours des Républicains espagnols exilés, enrôlés pour beaucoup de force au travail lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment sur le chantier de la Base sous-marine de Bordeaux conduit par les nazis. En partenariat avec l’association Ay Carmel

– Sonomaton : cabine sonore pour déposer vos récits et anecdotes

Prix libre / don libre

Garona et Rotspanier sont visibles jusqu’au 27.09 (10h-17h)

Annexe de la Base sous-marine de Bordeaux, 284 Boulevard Alfred Daney

Base sous-marine Bordeaux base sous marine Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Journée du patrimoine et du matrimoine 2025 / Sous le béton, l’art éclaire la mémoire à la Base sous-marine

Vue du cargo Fontenoy en cours de glissement dans la Garonne lors de sa construction aux Forges et Chantiers de la Gironde en 1957, TPM00628, La Mémoire de Bordeaux Métropole