Sous le ciel de notre Paris – Chorale Sauvage et Clandestine MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Sous le ciel

de notre Paris

Paris,

Celle qu’on

traverse,

Qu’on évite,

Qu’on aime

Qu’on quitte

Celle où l’on

revient

Paris qui se

tait,

Paris, cette

ville de pierre, habitée par des millions d’histoires.



Samedi 25 avril à 18h

Dimanche 26

avril à 16h et 20h

La Chorale Sauvage et Clandestine de Paris s’empare de la

capitale et la transforme en spectacle, à la MPAA St-Germain.

Retrouvez sur scène 50 choristes et 4 musicien·ne·s. Des voix qui se croisent,

se cherchent, se répondent. Comme dans le métro. Comme dans la rue. Comme dans

la vie. Du Paris historique au Paris cliché, qu’on adore critiquer mais que

l’on fredonne quand même. Du Paris réel, souvent pressé, parfois solitaire, au

Paris solidaire, quand les voix s’accordent. Jusqu’au Paris rêvé que l’on

chante pour ne pas le perdre.

La Chorale Sauvage et Clandestine de Paris s’empare de la capitale et la transforme en spectacle, à la MPAA St-Germain.

Du samedi 25 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

dimanche

de 20h00 à 21h30

dimanche

de 16h00 à 17h30

samedi

de 18h00 à 19h30

payant

Tarif normal : 18 €

Tarif réduit (-18 ans, demandeurs d’emploi) : 15 €

Tarif groupe (10 personnes ou +) : 15 €

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-27T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T18:00:00+02:00_2026-04-25T19:30:00+02:00;2026-04-26T16:00:00+02:00_2026-04-26T17:30:00+02:00;2026-04-26T20:00:00+02:00_2026-04-26T21:30:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

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