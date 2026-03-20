Sous le ciel de notre Paris – Chorale Sauvage et Clandestine MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS
Sous le ciel de notre Paris – Chorale Sauvage et Clandestine MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS samedi 25 avril 2026.
Sous le ciel
de notre Paris
Paris,
Celle qu’on
traverse,
Qu’on évite,
Qu’on aime
Qu’on quitte
Celle où l’on
revient
Paris qui se
tait,
Paris, cette
ville de pierre, habitée par des millions d’histoires.
Samedi 25 avril à 18h
Dimanche 26
avril à 16h et 20h
La Chorale Sauvage et Clandestine de Paris s’empare de la
capitale et la transforme en spectacle, à la MPAA St-Germain.
Retrouvez sur scène 50 choristes et 4 musicien·ne·s. Des voix qui se croisent,
se cherchent, se répondent. Comme dans le métro. Comme dans la rue. Comme dans
la vie. Du Paris historique au Paris cliché, qu’on adore critiquer mais que
l’on fredonne quand même. Du Paris réel, souvent pressé, parfois solitaire, au
Paris solidaire, quand les voix s’accordent. Jusqu’au Paris rêvé que l’on
chante pour ne pas le perdre.
La Chorale Sauvage et Clandestine de Paris s’empare de la capitale et la transforme en spectacle, à la MPAA St-Germain.
Du samedi 25 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
dimanche
de 20h00 à 21h30
dimanche
de 16h00 à 17h30
samedi
de 18h00 à 19h30
payant
Tarif normal : 18 €
Tarif réduit (-18 ans, demandeurs d’emploi) : 15 €
Tarif groupe (10 personnes ou +) : 15 €
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-27T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T18:00:00+02:00_2026-04-25T19:30:00+02:00;2026-04-26T16:00:00+02:00_2026-04-26T17:30:00+02:00;2026-04-26T20:00:00+02:00_2026-04-26T21:30:00+02:00
MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS
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