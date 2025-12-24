Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie, Espace culturel Laaps’Art Montardon
Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-03
fin : 2026-01-03
2026-01-03
9h30/11h visite libre du Musée numérique et réalité virtuelle sur le thème Sous le ciel de Paris . retrouvez également la sélection d’activités en libre accès jeux, livres et propositions manuelles pour découvrir Paris.
11h/12h visite guidée balade dans le Paris de la Belle Epoque . Guidés par la médiatrice, partez pour une balade entre scènes de rue, loisirs, bals et instants du quotidien, à la découverte d’une ville vivante et en mouvement. Tout public. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
