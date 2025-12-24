Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie, Espace culturel Laaps’Art Montardon

Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

9h30/11h visite libre du Musée numérique et réalité virtuelle sur le thème Sous le ciel de Paris . retrouvez également la sélection d’activités en libre accès jeux, livres et propositions manuelles pour découvrir Paris.

11h/12h atelier enfant Paris en papier . Après l’observation de bâtiments parisiens dans le musée numérique, les enfants recréent un Paris miniature en papier. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 82 24 09 culture@montardon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

L’événement Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2025-12-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran