Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

14h/18h musée numérique et réalité virtuelle.

Œuvres d’art projetées sur grand écran, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.

15h/17h atelier adulte Ikigai avec Maria Laborde.

En japonais, le mot ikigai désigne ce qui donne du sens au quotidien ce qui nous anime, nous met en mouvement et rend la vie plus vivante. À travers des exercices guidés, les participants sont invités à mieux identifier leurs envies, leurs forces et leurs élans, afin de repartir avec une vision plus claire et personnelle. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 82 24 09 culture@montardon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

L’événement Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-01-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran