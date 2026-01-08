Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

9h30/11h musée numérique et réalité virtuelle.

Œuvres d’art projetées sur grand écran, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.

10h/12h atelier créatif (ados adultes). Bullet journal avec Maria Laborde.

Un atelier créatif pour découvrir ou approfondir la pratique du bullet journal, une méthode simple et visuelle mêlant écriture, dessin et organisation. Un temps pour créer son propre carnet et repartir avec des outils personnalisés pour le quotidien. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 82 24 09 culture@montardon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

L’événement Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-01-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran