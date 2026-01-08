Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon mercredi 21 janvier 2026.
Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
14h/18h musée numérique et réalité virtuelle.
Œuvres d’art projetées sur grand écran, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.
15h/16h atelier créatif Chefs-d’œuvre, à vous de dessiner !
À partir de chefs-d’œuvre projetés dans le musée numérique, petits et grands sont invités à dessiner librement, sans modèle imposé ni attente de résultat. L’atelier propose un
temps d’observation, de dessin et de découverte, accessible à tous, où chacun peut s’approprier une œuvre à sa manière. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie
L’événement Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-01-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran