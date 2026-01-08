Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

14h/18h musée numérique et réalité virtuelle.

Œuvres d’art projetées sur grand écran, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.

15h/16h atelier créatif Chefs-d’œuvre, à vous de dessiner !

À partir de chefs-d’œuvre projetés dans le musée numérique, petits et grands sont invités à dessiner librement, sans modèle imposé ni attente de résultat. L’atelier propose un

temps d’observation, de dessin et de découverte, accessible à tous, où chacun peut s’approprier une œuvre à sa manière. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

