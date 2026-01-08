Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

9h30/11h visite libre du musée numérique et réalité virtuelle.

Œuvres d’art projetées sur grand écran, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.

10h/11h30 atelier Croche’Thé Tricot’Thé au musée.

Le collectif Mont’Art propose un nouveau rendez-vous ouvert aux débutants comme aux personnes expérimentées. Un moment de création et d’échange autour d’une tasse de thé, bercé par les œuvres du musée numérique. Public adultes.

11h/12h visite guidée, Paris et ses gares.

Cette visite guidée propose de découvrir les gares de Paris à travers les œuvres du musée numérique. Lieux de passage, de départ et de retrouvailles, les gares racontent une autre facette de la ville, entre architecture, mouvement et vie quotidienne. Tout public. .

Espace culturel Laaps'Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 24 60 40 culture@montardon.org

