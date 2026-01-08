Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps'Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

2026-01-28

14 h/18h musée numérique et réalité virtuelle.

Œuvres d’art projetées sur grand écran, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.

14h/16h atelier Croche’Thé Tricot’Thé.

Le collectif Mont’Art propose un nouveau rendez-vous ouvert aux débutants comme aux personnes expérimentées. Un moment de création et d’échange autour d’une tasse de thé, bercé par les œuvres du musée numérique. Public adultes. Sur inscription.

15h/17h atelier enfant le Chat Noir de Montmartre.

Après la découverte de l’affiche du Chat Noir dans le musée numérique, les enfants réalisent leur propre chat noir à la manière de la célèbre affiche de Montmartre. .

+33 6 19 24 60 40 culture@montardon.org

