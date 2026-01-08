Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

14h/18h musée numérique et réalité virtuelle.

Œuvres d’art projetées sur grand écran autour de Notre-Dame de Paris, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.

15h/16h30 atelier créatif couronne de cœurs à l’approche de la Saint Valentin, les participants réalisent une couronne de cœurs colorée lors d’un atelier créatif. Découpage,

assemblage et mise en couleur permettent de créer une décoration joyeuse pour célébrer l’amour et l’amitié. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

