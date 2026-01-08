Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

9h30 11h mode libre & réalité virtuelle.

Musée numérique et réalité virtuelle en accès libre. Retrouvez également notre nouvelle sélection d’activités en libre accès jeux, livres et propositions manuelles pour découvrir Paris.

11h/12h visite guidée Coup de foudre au musée.

En 1h, laissez-vous guider par la médiatrice à la rencontre de quatre œuvres emblématiques sur l’amour laquelle fera chavirer votre cœur ? .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

