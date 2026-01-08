Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon samedi 7 février 2026.
Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
9h30 11h mode libre & réalité virtuelle.
Musée numérique et réalité virtuelle en accès libre. Retrouvez également notre nouvelle sélection d’activités en libre accès jeux, livres et propositions manuelles pour découvrir Paris.
11h/12h visite guidée Coup de foudre au musée.
En 1h, laissez-vous guider par la médiatrice à la rencontre de quatre œuvres emblématiques sur l’amour laquelle fera chavirer votre cœur ? .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie
L’événement Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-01-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran