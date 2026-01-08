Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Espace culturel Laaps’Art 2 chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-14
9h30/11h musée numérique et réalité virtuelle.
Œuvres d’art projetées sur grand écran autour de l’amour, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.
11h/12h atelier tout public les bons d’amour.
À l’occasion de la Saint Valentin, petits et grands réalisent des bons d’amour à offrir à une personne qu’ils aiment. .
Espace culturel Laaps’Art 2 chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
