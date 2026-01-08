Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

9h30/11h musée numérique et réalité virtuelle.

Œuvres d’art projetées sur grand écran autour de l’amour, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.

11h/12h atelier tout public les bons d’amour.

À l’occasion de la Saint Valentin, petits et grands réalisent des bons d’amour à offrir à une personne qu’ils aiment. .

Espace culturel Laaps’Art 2 chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

L’événement Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-01-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran