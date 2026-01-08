Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

14h/18h musée numérique et réalité virtuelle.

Œuvres d’art projetées sur grand écran autour de l’amour, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.

14h/16h atelier Croche’Thé Tricot’Thé au musée. Sur inscription.

15h-16h Atelier le mur des “je t’aime” de Montmartre

Après la découverte du mur des “je t’aime” de Montmartre , les

participants réalisent leur propre création pour déclarer “je t’aime” en

toutes les langues lors d’un atelier créatif. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 24 60 40 culture@montardon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

L’événement Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-01-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran