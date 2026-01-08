Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon mercredi 25 février 2026.
Espace culturel Laaps'Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-02-25
2026-02-25
14h/18h musée numérique et réalité virtuelle.
Œuvres d’art projetées sur grand écran autour de l’amour, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.
14h/16h atelier Croche’Thé Tricot’Thé au musée. Sur inscription.
15h-16h Atelier le mur des “je t’aime” de Montmartre
Après la découverte du mur des “je t’aime” de Montmartre , les
participants réalisent leur propre création pour déclarer “je t’aime” en
toutes les langues lors d’un atelier créatif. .
+33 6 19 24 60 40 culture@montardon.org
