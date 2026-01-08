Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon mercredi 4 mars 2026.
Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
14h/15h musée numérique et réalité virtuelle
Œuvres d’art projetées sur grand écran autour de Notre-Dame, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.
15h/16h projection !
Le Laap’s Art propose la projection d’un grand film d’animation inspiré de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mettant en scène un personnage attachant vivant au cœur du monument et un univers peuplé de gargouilles et de musique. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie
L’événement Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-01-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran