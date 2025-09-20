Sous le musée, l’abbaye… Musée Antoine Vivenel Compiègne

Sous le musée, l’abbaye… 20 et 21 septembre Musée Antoine Vivenel Oise

gratuit

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée sur l’histoire du quartier du musée Antoine Vivenel à partir de l’hôtel et du parc de Songeons jusqu’à l’abbaye des Jacobins.

Musée Antoine Vivenel 2 Rue d’Austerlitz, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 33344202604 https://www.musees-compiegne.fr Ensemble exceptionnel de vases grecs ; Produit des fouilles archéologiques locales (sanctuaire gaulois de Gournay-sur-Aronde : témoignages de rites cultuels encore mystérieux : armes et animaux sacrifiés en grand nombre. Divers fragments de sculptures monumentales ou des objets plus humbles conservent le souvenir du temple gallo-romain de Champlieu) ; Ivoires médiévaux ; Objets renaissance : émaux de Limoges, faïences de Palissy, verreries de Venise, majoliques italiennes, grès rhénans, étains de Nüremberg ; Peintures, sculptures et objets d’arts des XVIIIe et XIXe siècles. Collection d’art extra-européen. Entrée par le parc Songeons

