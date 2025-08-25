Sous le poids des plumes Compagnie Pyramid VallonScènes Vallons-de-l’Erdre

Quatre danseurs qui, à travers la poésie de leurs corps, plongent dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie.

Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui mêleront danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets. Les souvenirs font ce que nous sommes, reflètent notre vie, notre identité. Les souvenirs sont également ce qui nous rattache au temps qui passe. Alors ils s’abîment, se morcellent, tels des plumes qui nous échappent. Alors, sommes-nous vraiment certains de nous souvenir ?

Ces plumes, qui quand elles s’envolent nous font nous souvenir… Mais le temps passe et ces plumes tombent… la vitalité s’estompe. Que nous reste-t-il mis à part ce corps nu, brut, laissant transparaître nos cicatrice ? .

Four dancers who, through the poetry of their bodies, plunge into a dreamlike world where their different memories of life collide.

Vier Tänzer, die durch die Poesie ihrer Körper in eine Traumwelt eintauchen, in der ihre verschiedenen Lebenserinnerungen aufeinanderprallen.

Quattro danzatori che, attraverso la poesia dei loro corpi, si immergono in un mondo onirico dove si scontrano i loro diversi ricordi di vita.

Cuatro bailarines que, a través de la poesía de sus cuerpos, se sumergen en un mundo onírico donde chocan sus diferentes recuerdos de la vida.

