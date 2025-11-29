SOUS LE SAPIN – Essaion de Paris Paris

SOUS LE SAPIN Début : 2025-11-29 à 11:00. Tarif : – euros.

D’après l’univers de Casse-noisetteLa veille de Noël autour de 23h30, deux jouets, un soldat Casse-Noisette et une jolie poupée, attendent les douze coups de minuit sous le sapin.Pendant que les convives dînent, les deux personnages commencent mystérieusement à s’animer. Ils vont se rencontrer, minauder, ils vont même s’aventurer dans le trou de la souris. Ils finiront par se déclarer leur amour juste avant minuit.Entre danse et pantomime, accompagnée par la musique de Casse-Noisette, les deux personnages vous feront vivre un délicieux moment de Noël.Artistes de renommée internationale, Los Guardiola vous plongent dans l’univers fantastique de leur « Sous le sapin », où se côtoient comédie, poésie et magie.Spectacle musical à partir de 1 anDurée: 30 minutesAvec Giorgia Marchiori, Marcelo GuardiolaMise en scène Michel LalibertéAuteur Michel LalibertéPresse: Los Guardiola donnent une exquise adaptation de Casse-Noisette d’après Tchaïkovski, au Théâtre de l’Essaïon , à destination des plus petits et des grands. La belle mise en scène de Michel Laliberté, aux chaudes lumières changeantes, installe la magie d’une nuit secrète et mystérieuse. Marcelo Guardiola est magnifique dans son costume de soldat de bois et Giorgia Marchiori est auréolée de grâce diaphane, tout en tutu de tulle. France InfoTV

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75