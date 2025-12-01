Sous le sapin… les emmerdes !!! Les Ateliers du Cinéma Beaune

Sous le sapin… les emmerdes !!!

Les Ateliers du Cinéma 13 boulevard Maréchal Joffre Beaune Côte-d’Or

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… Et encombrante.

En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine.

Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents.

Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient.

Sans gêne et sans complexes elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le « cadeau » va vite devenir embarrassant… .

