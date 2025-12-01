Sous Le Sapin…Les Emmerdes !

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… Et encombrante.

En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine.

Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents.

Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient.

Sans gêne et sans complexes elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le cadeau va vite devenir embarrassant…

Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël.

Auteur Julien Sigalas

Artistes Sandra Bellapianta, Andreas Montero, Azeline Daarfeuille, Cyrille Etourneau

Metteur en scène Julien Sigalas .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60

English :

How a bourgeois family’s quiet New Year’s Eve is disrupted by the arrival of an unexpected guest… And a troublesome one.

German :

Wie der ruhige Silvesterabend einer bürgerlichen Familie durch die Ankunft eines unerwarteten Gastes gestört wird… Und sperrig.

Italiano :

Come il tranquillo Capodanno di una famiglia borghese viene sconvolto dall’arrivo di un ospite inatteso… E per di più scomodo.

Espanol :

Cómo la tranquila Nochevieja de una familia burguesa se ve alterada por la llegada de un invitado inesperado… Y, además, problemático.

L’événement Sous Le Sapin…Les Emmerdes ! Bourges a été mis à jour le 2025-10-18 par BERRY