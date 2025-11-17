Sous le sapin…les emmerdes!!! Tulle

Sous le sapin…les emmerdes!!!

Impasse Latreille Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la

venue d’une invitée inattendue… Et encombrante.

En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine.

Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille.

Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents.

Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient.

Sans gêne et sans complexes elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette

famille bien rangée. Le cadeau va vite devenir embarrassant…

IMPORTANT RÉSERVATION OBLIGATOIRE .

Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 98 07 10

