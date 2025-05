Sous le signe du Millénaire | Époque 2025 – Caen, 24 mai 2025 07:00, Caen.

Calvados

Sous le signe du Millénaire | Époque 2025 1 rue du Carel Caen Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-05-24

fin : 2025-05-25

2025-05-24

Dans une année sous le signe du millénaire de la ville de Caen, prendre le temps, c’est aussi se tourner vers le passé, la mémoire, nos souvenirs.

Pour cela, ne ratez pas ces événements directement en lien avec le Millénaire

Le grand entretien avec Michel Pastoureau, animé par Arnaud Wassmer. Michel Pastoureau, historien, spécialiste des animaux, des couleurs et des images et des emblèmes, présentera son dernier ouvrage L’imaginaire est une réalité.

Samedi 24 mai, de 14h à 15h au Grand Auditorium du Conservatoire

Entre licornes et roses éternelles, Lucie Baratte et Michel Zink évoqueront le Moyen Âge en littérature. La rencontre sera animée par Arnaud Wassmer, avec des lectures de Laurent Frattale et des intermèdes musicaux proposés par les élèves du conservatoire.

Dimanche 25 mai, de 14h à 15h30 au Grand Auditorium du Conservatoire

Et pour finir, la soirée de clôture, avec une prestation de la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot qui incarnera en gestes les mots de l’œuvre de Zadig Hamroune, Le don des larmes.

Dimanche 25 mai à 18h à l’auditorium Jean-Pierre Dautel du Conservatoire

1 rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie epoque@caen.fr

English : Sous le signe du Millénaire | Époque 2025

In a year marked by the millennium of the city of Caen, taking time also means turning to the past, to our memories.

So don’t miss these events directly linked to the Millennium:

Le grand entretien with Michel Pastoureau, hosted by Arnaud Wassmer. Michel Pastoureau, historian and specialist in animals, colors, images and emblems, will present his latest book, L’imaginaire est une réalité.

Saturday, May 24, 2 pm to 3 pm at the Conservatoire’s Grand Auditorium

Between unicorns and eternal roses, Lucie Baratte and Michel Zink will evoke the Middle Ages in literature. The event will be hosted by Arnaud Wassmer, with readings by Laurent Frattale and musical interludes by Conservatoire students.

Sunday, May 25, 2 3:30 pm at the Conservatoire’s Grand Auditorium

And finally, the closing evening, with a performance by prima ballerina Marie-Agnès Gillot, who will embody in gesture the words of Zadig Hamroune’s Le don des larmes.

Sunday May 25 at 6pm at the Conservatoire’s Jean-Pierre Dautel auditorium

German : Sous le signe du Millénaire | Époque 2025

In einem Jahr, das im Zeichen des tausendjährigen Bestehens der Stadt Caen steht, bedeutet Zeit zu nehmen auch, sich der Vergangenheit, der Erinnerung und unseren Erinnerungen zuzuwenden.

Verpassen Sie deshalb nicht diese Veranstaltungen, die direkt mit dem Millennium in Verbindung stehen:

Das große Gespräch mit Michel Pastoureau, moderiert von Arnaud Wassmer. Michel Pastoureau, Historiker, Spezialist für Tiere, Farben, Bilder und Embleme, wird sein neuestes Werk L’imaginaire est une réalité (Das Imaginäre ist eine Realität) vorstellen.

Samstag, 24. Mai, von 14 bis 15 Uhr im Grand Auditorium des Konservatoriums

Zwischen Einhörnern und ewigen Rosen werden Lucie Baratte und Michel Zink über das Mittelalter in der Literatur sprechen. Das Treffen wird von Arnaud Wassmer moderiert, mit Lesungen von Laurent Frattale und musikalischen Intermezzi, die von Schülern des Konservatoriums dargeboten werden.

Sonntag, 25. Mai, von 14 bis 15.30 Uhr im Grand Auditorium des Konservatoriums

Und schließlich der Abschlussabend mit einem Auftritt der Primaballerina Marie-Agnès Gillot, die die Worte aus Zadig Hamrounes Werk Le don des larmes mit Gesten verkörpern wird.

Sonntag, 25. Mai um 18 Uhr im Auditorium Jean-Pierre Dautel des Konservatoriums

Italiano :

In un anno segnato dal millennio della città di Caen, prendere tempo significa anche rivolgersi al passato, ai nostri ricordi.

Non perdete quindi questi eventi direttamente legati al millennio:

Le grand entretien avec Michel Pastoureau, condotto da Arnaud Wassmer. Michel Pastoureau, storico e specialista di animali, colori, immagini ed emblemi, presenterà il suo ultimo libro, L’imaginaire est une réalité.

Sabato 24 maggio, dalle 14.00 alle 15.00, presso il Grand Auditorium del Conservatorio

Tra unicorni e rose eterne, Lucie Baratte e Michel Zink discuteranno del Medioevo nella letteratura. La discussione sarà condotta da Arnaud Wassmer, con letture di Laurent Frattale e intermezzi musicali degli studenti del Conservatorio.

Domenica 25 maggio, dalle 14.00 alle 15.30, presso il Grand Auditorium del Conservatorio

Infine, la serata conclusiva, con la performance della prima ballerina Marie-Agnès Gillot, che darà vita alle parole di Le don des larmes di Zadig Hamroune.

Domenica 25 maggio alle 18.00 nell’auditorium Jean-Pierre Dautel del Conservatorio

Espanol :

En un año marcado por el milenio de la ciudad de Caen, tomarse el tiempo significa también volver al pasado, a nuestros recuerdos.

Así que no se pierda estos eventos directamente relacionados con el Milenio:

Le grand entretien avec Michel Pastoureau, presentado por Arnaud Wassmer. Michel Pastoureau, historiador y especialista en animales, colores, imágenes y emblemas, presentará su último libro, L’imaginaire est une réalité.

Sábado 24 de mayo, de 14:00 a 15:00 h, en el Gran Auditorio del Conservatorio

Entre unicornios y rosas eternas, Lucie Baratte y Michel Zink hablarán de la Edad Media en la literatura. El debate será animado por Arnaud Wassmer, con lecturas de Laurent Frattale e interludios musicales a cargo de alumnos del Conservatorio.

Domingo 25 de mayo, de 14:00 a 15:30 en el Gran Auditorio del Conservatorio

Y por último, la velada de clausura, con la actuación de la primera bailarina Marie-Agnès Gillot, que dará vida a las palabras de Le don des larmes de Zadig Hamroune.

Domingo 25 de mayo a las 18:00 h en el auditorio Jean-Pierre Dautel del Conservatorio

