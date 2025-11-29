Sous les ailes des montagnes Eaux-Bonnes
Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Le vautour fauve, le milan , le Desman, connaissez vous ces créatures qui arpentent nos montagnes ?
Venez nous retrouver pour un atelier pédagogique autour de la faune des Pyrénées, moulages d’empreintes, photos.
Sur inscription dans les offices de tourisme ou sur place à la Maison de Gourette .
Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
