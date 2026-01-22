Sous les ailes des montagnes Eaux-Bonnes

Sous les ailes des montagnes

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Le vautour fauve, le milan , le Desman, connaissez vous ces créatures qui arpentent nos montagnes ?

Venez nous retrouver pour un atelier pédagogique autour de la faune des Pyrénées, moulages d’empreintes, photos.

Sur inscription dans les offices de tourisme ou sur place à la Maison de Gourette .

