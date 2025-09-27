Sous les arbres de Matisse Une parenthèse sensorielle Rdv au Monument aux Morts Le Cateau-Cambrésis

Rdv au Monument aux Morts 12, rue des Poilus de la Grand Guerre Le Cateau-Cambrésis Nord

Plongez dans l’univers paisible du Parc Fénelon, un écrin de verdure au cœur du Cateau-Cambrésis. Inspirée par la sérénité des lieux qui ont vu naître Henri Matisse, cette séance de sylvothérapie vous invite à une exploration sensorielle entre art et nature. Une parenthèse ressourçante, où chaque arbre devient une œuvre vivante à contempler et ressentir.

Rdv au Monument aux Morts 12, rue des Poilus de la Grand Guerre Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Immerse yourself in the peaceful world of Parc Fénelon, a green setting in the heart of Cateau-Cambrésis. Inspired by the serenity of the place where Henri Matisse was born, this sylvotherapy session invites you to a sensory exploration between art and nature. A rejuvenating interlude, where each tree becomes a living work of art to be contemplated and experienced.

German :

Tauchen Sie ein in die friedliche Welt des Parc Fénelon, einer grünen Oase im Herzen von Cateau-Cambrésis. Inspiriert von der Ruhe des Ortes, an dem Henri Matisse geboren wurde, lädt Sie diese Waldtherapie zu einer sensorischen Entdeckungsreise zwischen Kunst und Natur ein. Eine erholsame Auszeit, in der jeder Baum zu einem lebendigen Kunstwerk wird, das es zu betrachten und zu spüren gilt.

Italiano :

Immergetevi nel mondo tranquillo del Parc Fénelon, un ambiente verde nel cuore di Cateau-Cambrésis. Ispirata alla serenità del luogo di nascita di Henri Matisse, questa seduta di silvoterapia vi invita a un’esplorazione sensoriale tra arte e natura. Una parentesi rigenerante, dove ogni albero diventa un’opera d’arte vivente da contemplare e vivere.

Espanol :

Sumérjase en el apacible mundo del Parc Fénelon, un entorno verde en el corazón de Cateau-Cambrésis. Inspirada en la serenidad del lugar donde nació Henri Matisse, esta sesión de silvoterapia le invita a una exploración sensorial entre arte y naturaleza. Un interludio rejuvenecedor, donde cada árbol se convierte en una obra de arte viva para contemplar y experimentar.

