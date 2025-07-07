Sous les étoiles Les concerts à écouter Saint-Cirq-Lapopie

Sous les étoiles Les concerts à écouter Saint-Cirq-Lapopie lundi 7 juillet 2025.

Sous les étoiles Les concerts à écouter

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 21:15:00

fin : 2025-07-07

Date(s) :

2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18

Quand les nouvelles du monde nous laissent sans voix, l’art apparaît comme un antidote

Quand les nouvelles du monde nous laissent sans voix, l’art apparaît comme un antidote. L’été permet aussi de faire

une pause, de prendre du recul et d’envisager la suite avec plus de sérénité.

La ferme de Cantagrel aux activités multiples ouvre ses portes tout l’été au public et propose d’allier l’insouciance estivale à la puissance de l’art.

Venez découvrir la cinquième saison de Sous les Étoiles que nous avons imaginée comme une lettre aux destinataires multiples, une invitation qui donnerait

– À soi, l’occasion de sortir, se libérer, s’exprimer, s’apprêter ;

– À chacun, le loisir de converger, partager, s’enlacer, danser, rire ;

– Entre amis, la joie d’applaudir, célébrer, fêter ;

– En famille, le plaisir de se régaler, se souvenir, grandir ;

– Ensemble, l’énergie de construire, rêver, poétiser, continuer…

Sous les Étoiles est un évènement indépendant qui existe grâce à son public. Merci à tous de faire vivre cette aventure et d’être nos meilleurs ambassadeurs.

Réservation PAR SMS au numéro indiqué.

Envoyez SPECTACLE, en précisant

• Le titre et la date du spectacle • Votre nom • Le nombre de places • AVEC REPAS ou SANS REPAS .

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 22 74 32 39 gape46@gmail.com

English :

When the news of the world leaves us speechless, art appears as an antidote

German :

Wenn die Nachrichten aus der Welt uns sprachlos machen, erscheint die Kunst als Gegenmittel

Italiano :

Quando le notizie del mondo ci lasciano senza parole, l’arte è un antidoto

Espanol :

Cuando las noticias del mundo nos dejan sin palabras, el arte es el antídoto

L’événement Sous les étoiles Les concerts à écouter Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot