Sous les étoiles – Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement, 14 juin 2025 21:00

149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Début : 2025-06-14 21:00:00

2025-06-14

Grand concert sur le parvis de l’Auditorium, fête de la musique, concert participatif et rendez-vous amateurs… l’Auditorium-Orchestre national de Lyon vous invite à profiter d’une programmation festive pour continuer à célébrer les 50 ans du bâtiment.

The Auditorium-Orchestre national de Lyon invites you to enjoy a festive program of events to celebrate the building?s 50th anniversary, including a grand concert on the Auditorium?s forecourt, a fête de la musique, a participatory concert and amateur events.

Das Auditorium-Orchestre National de Lyon lädt Sie zu einem großen Konzert auf dem Vorplatz des Auditoriums, einem Musikfest, einem Mitmachkonzert und Amateurveranstaltungen ein, um das 50-jährige Bestehen des Gebäudes zu feiern.

Un grande concerto davanti all’Auditorium, un festival musicale, un concerto partecipativo ed eventi amatoriali: l’Auditorium-Orchestre national de Lyon vi invita a godere di un programma festivo per continuare a celebrare il 50° anniversario dell’edificio.

Un gran concierto frente al Auditorio, un festival de música, un concierto participativo y eventos para aficionados… el Auditorio-Orquesta Nacional de Lyon le invita a disfrutar de un programa festivo para seguir celebrando el 50 aniversario del edificio.

