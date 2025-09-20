Sous les jupons des chevalements – visite guidée Office de Tourisme de La Porte du Hainaut – Site minier d’Arenberg La Porte du Hainaut Wallers

Sous les jupons des chevalements – visite guidée Office de Tourisme de La Porte du Hainaut – Site minier d’Arenberg La Porte du Hainaut Wallers samedi 20 septembre 2025.

Sous les jupons des chevalements – visite guidée Samedi 20 septembre, 11h30 Office de Tourisme de La Porte du Hainaut – Site minier d’Arenberg La Porte du Hainaut Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous guider , ces grandes silhouettes métalliques qui marquent encore aujourd’hui l’horizon du Bassin minier.

Cette visite guidée vous invite à lever les yeux, mais aussi à regarder du monde de la mine : leur rôle, leur évolution, leur architecture… et les histoires humaines qu’elles continuent de raconter.

Une immersion sensible, au cœur du ’ – , pour mieux comprendre le génie industriel et le patrimoine vivant du Bassin minier inscrit au ’ .

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut – Site minier d’Arenberg La Porte du Hainaut Avenue Michel Rondet 59135 WALLERS Wallers 59135 Nord Hauts-de-France +33 (0)3.27.48.39.65 https://www.tourisme-porteduhainaut.com/activites/site-minier-darenberg [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-porteduhainaut.com/preparer/agenda/5872043-jep-sous-les-jupons-des-chevalements—visite-guidee »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-porteduhainaut.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 27 48 39 65 »}] Durant un siècle, la mine d’Arenberg a été dédiée à l’extraction du charbon. Unique avec ses trois chevalements, Arenberg est devenu depuis, l’un des cinq grands sites miniers en région ; un lieu prestigieux classé aux Monuments historiques et emblématique du Bassin minier Nord-Pas de Calais Patrimoine mondial de l’UNESCO. Parking gratuit.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous guider , ces grandes silhouettes métalliques qui marquent encore du vous…

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut – Patrick Clément