Sous les paillettes, pour l’abolition des violences faites aux femmes Association « Au bout du chemin » Saint-Priest-Ligoure
Sous les paillettes, pour l’abolition des violences faites aux femmes Association « Au bout du chemin » Saint-Priest-Ligoure samedi 22 novembre 2025.
Sous les paillettes, pour l’abolition des violences faites aux femmes
Association « Au bout du chemin » 10 route des Aurières Saint-Priest-Ligoure Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Évènement culturel pour l’abolition des violences faites aux femmes. Avec la participation des associations Partajeu, le Planning Familial, Les Affolées de la Frange, Debout les femmes… .
Association « Au bout du chemin » 10 route des Aurières Saint-Priest-Ligoure 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 15 46 43 liengoure@gmail.com
English : Sous les paillettes, pour l’abolition des violences faites aux femmes
German : Sous les paillettes, pour l’abolition des violences faites aux femmes
Italiano :
Espanol : Sous les paillettes, pour l’abolition des violences faites aux femmes
L’événement Sous les paillettes, pour l’abolition des violences faites aux femmes Saint-Priest-Ligoure a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus