Sous les paillettes, pour l'abolition des violences faites aux femmes Association « Au bout du chemin » Saint-Priest-Ligoure samedi 22 novembre 2025.

Association « Au bout du chemin » 10 route des Aurières Saint-Priest-Ligoure Haute-Vienne

2025-11-22

2025-11-22

2025-11-22

Évènement culturel pour l’abolition des violences faites aux femmes. Avec la participation des associations Partajeu, le Planning Familial, Les Affolées de la Frange, Debout les femmes… .

Association « Au bout du chemin » 10 route des Aurières Saint-Priest-Ligoure 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 15 46 43 liengoure@gmail.com

