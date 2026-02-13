Sous les papiers la plage, Maison du Temps Libre Rolampont, Rolampont

Sous les papiers la plage Mercredi 18 mars, 10h00 Maison du Temps Libre Rolampont Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Début : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T10:45:00+01:00

Fin : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T10:45:00+01:00

Attentive et exigeante, elle guette le moindre faux pas.

Mais est-il vraiment responsable du manque de coopération de son mobilier de bureau ?

Casiers de classement récalcitrants, poubelle capricieuse, feuilles de papier rebelles… autant de hasards merveilleux… ou catastrophiques selon les points de vue!!!

Maison du Temps Libre Rolampont 39 Avenue de Verdun, 52260 Rolampont Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est

Dans son bureau et devant ses piles de papiers à classer, il rêve d’évasion… Sa cheffe n’est jamais bien loin, bien décidée à le remettre à l’ouvrage ! Jeune public / Famille Cirque

©Pierre-Brunel