Sous les pas du temps regard de géologue sur Menez Meur Hanvec vendredi 24 octobre 2025.

Domaine de Menez Meur Hanvec Finistère

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-24

Et si les paysages pouvaient parler ?

Accompagnés d’une géologue, partez à la découverte du domaine de Menez Meur sous un angle singulier. Après une visite guidée de l’exposition Il était une fois en Armorique… , qui retrace 500 millions d’années d’histoire géologique, vous poursuivrez l’aventure sur le sentier des landes. Là, entre affleurements rocheux, landes ouvertes et points de vue saisissants, vous explorerez les liens intimes entre la géologie, les paysages, les milieux naturels et les êtres vivants qui y habitent.

La géologie et le géopatrimoine de nos territoires, labellisés Géoparc mondial UNESCO depuis mars 2024, n’auront plus de secret pour vous !

– Tout public.

– Prévoir vêtements et chaussures adaptées à l’extérieur.

– Sur inscription au 02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr .

domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

