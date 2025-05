SOUS LES PROJECTEURS HISTOIRE DE TÉLÉ – Le Barcarès, 7 juin 2025 20:30, Le Barcarès.

Pyrénées-Orientales

SOUS LES PROJECTEURS HISTOIRE DE TÉLÉ Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 20:30:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Avec une bonne dose d’humour et une touche d’émotion, la troupe de La Parada plonge dans l’univers de la télévision, entre sketches, monologues et morceaux musicaux. Un spectacle vivant et attachant, riche en souvenirs, anecdotes et clins d’œil à nos habitudes d’écran. Réservation à l’Office de Tourisme.

Rue du Mas de la Grèle

Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

English :

With a healthy dose of humor and a touch of emotion, the La Parada troupe plunges into the world of television, with sketches, monologues and musical numbers. A lively and engaging show, rich in memories, anecdotes and winks at our screen habits. Reservations at the Tourist Office.

German :

Mit einer gehörigen Portion Humor und einer Prise Emotion taucht die Truppe von La Parada in die Welt des Fernsehens ein, zwischen Sketchen, Monologen und musikalischen Stücken. Eine lebendige und fesselnde Show, reich an Erinnerungen, Anekdoten und einem Augenzwinkern über unsere Bildschirmgewohnheiten. Reservierung im Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Con una sana dose di umorismo e un pizzico di emozione, la compagnia La Parada si immerge nel mondo della televisione, con sketch, monologhi e numeri musicali. Uno spettacolo vivace e coinvolgente, ricco di ricordi, aneddoti e strizzatine d’occhio alle nostre abitudini televisive. Prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Con una buena dosis de humor y un toque de emoción, la compañía La Parada se sumerge en el mundo de la televisión, con sketches, monólogos y números musicales. Un espectáculo ágil y divertido, lleno de recuerdos, anécdotas y guiños a nuestros hábitos frente a la pantalla. Reserva en la Oficina de Turismo.

L’événement SOUS LES PROJECTEURS HISTOIRE DE TÉLÉ Le Barcarès a été mis à jour le 2025-05-19 par OT DE PORT BARCARES