Sous les rameaux des géants Entrée principale du parc Saint-Jans-Cappel mercredi 1 octobre 2025.

Entrée principale du parc 2266, route du Parc Saint-Jans-Cappel Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 15:30:00

Date(s) :

2025-10-01

Bien que les arbres nous paraissent immenses, une énorme partie reste bien cachée sous terre. De même que nombre de leurs secrets restent à découvrir. Voici une balade qui lèvera certains mystères, ou qui en fera apparaître de nouveaux…

Entrée principale du parc 2266, route du Parc Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Although the trees may seem huge to us, a huge proportion of them remain well hidden underground. And many of their secrets have yet to be discovered. Here’s a walk that will unravel some of the mysteries, or bring new ones to light?

German :

Obwohl uns die Bäume riesig erscheinen, bleibt ein riesiger Teil davon unter der Erde gut verborgen. Viele ihrer Geheimnisse müssen noch entdeckt werden. Hier ist ein Spaziergang, der einige Geheimnisse lüften oder neue aufdecken wird..

Italiano :

Sebbene gli alberi ci sembrino enormi, una gran parte di essi rimane ben nascosta nel sottosuolo. E molti dei loro segreti devono ancora essere scoperti. Ecco una passeggiata che svelerà alcuni dei misteri o ne porterà alla luce di nuovi?

Espanol :

Aunque los árboles nos parezcan enormes, una enorme proporción de ellos permanece bien oculta bajo tierra. Y muchos de sus secretos aún están por descubrir. He aquí un paseo que desvelará algunos de los misterios, o sacará a la luz otros nuevos..

L'événement Sous les rameaux des géants Saint-Jans-Cappel a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme