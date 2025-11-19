Sous les ruines, la ville : reconstruire, protéger, transformer Musée de Bretagne Rennes

Sous les ruines, la ville : reconstruire, protéger, transformer Musée de Bretagne Rennes mercredi 19 novembre 2025.

gratuit

Entre urgence, mémoire et modernisation, chercheurs, historiens, architectes et acteurs de terrain croisent leurs regards.

De nombreux conflits touchent actuellement des villes et impactent lourdement leurs patrimoines et les populations. Comment appréhender la reconstruction des villes ? Quels sont les enjeux de planification anticipée, les actions de protection du patrimoine matériel et immatériel, ainsi que les choix de transformation post-conflit en Ukraine, en Irak et au Liban ?

Avec **Fabien Bellat**, historien de l’architecture, **Mazen Haidar** architecte du patrimoine (Liban), **Rita Khalaf** architecte et doctorante (Irak) et **Anna Kirii**, architecte, directrice adjointe de la Chambre d’architecture de l’Union nationale des architectes d’Ukraine. _Rencontre animée par Amandine Diener, historienne de l’architecture, proposée par l’École Nationale supérieure d’architecture de Bretagne, avec l’association Solidarité Bretagne-Ukraine._

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T20:00:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine