Sous les tilleuls d’Adichats Maison Labat Villandraut

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut Gironde

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26 2025-10-24 2025-11-28 2026-01-30

Tous les ingrédients pour une soirée conviviale, locale, pleine de joie!

18h Ona Maé animera une bulle musicale « Uh-na-nae: être heureux c’est quoi? » Spectacle musicale pour enfants (et grands!)

19h atelier « fais ta pizza » + cuisson au four à pain

21h Ona Maé, qui signifie Voix et Voyage, nous chante l’ouverture au monde, le métissage et la renaissance au travers de la féminité sous tous ces aspects.

Micromarché de producteurs locaux

Buvette et restauration sur place .

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 87 57

