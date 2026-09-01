Sous les tilleuls d’Adichats Maison Labat Villandraut

Informations pratiques

Villandraut

Sous les tilleuls d’Adichats

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Sous les tilleuls est un événement conçu sur mesure pour les tous petits et leurs parents :

– Une ambiance 100% kids friendly avec une animation à vivre en famille.

– Coin chill, lecture, coloriages…

– Du plaisir ludique : sortir c’est s’éveiller au monde ! Petits et grands pourront découvrir la magie du four à pain en découvrant la cuisson de leur pizzas

18h15 : « Histoire extraordinaire des animaux et des oiseaux »

Un Conte des mille et une nuits

Dès 20h : Le choeur des Suds

De 19h à 21h : Atelier « fais ta pizza » & regarde la dorer au feu de bois !

Composez vous même votre pizza avec des produits locaux et de saison, préparés par nos soins, et regardez la dorer au four à bois ! .

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 87 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sous les tilleuls d’Adichats

L’événement Sous les tilleuls d’Adichats Villandraut a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud