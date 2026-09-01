Sous les tilleuls d’Adichats Maison Labat Villandraut
vendredi 25 septembre 2026 · Maison Labat · Villandraut
Informations pratiques
Villandraut
Sous les tilleuls d’Adichats
Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Sous les tilleuls est un événement conçu sur mesure pour les tous petits et leurs parents :
– Une ambiance 100% kids friendly avec une animation à vivre en famille.
– Coin chill, lecture, coloriages…
– Du plaisir ludique : sortir c’est s’éveiller au monde ! Petits et grands pourront découvrir la magie du four à pain en découvrant la cuisson de leur pizzas
18h15 : « Histoire extraordinaire des animaux et des oiseaux »
Un Conte des mille et une nuits
Dès 20h : Le choeur des Suds
De 19h à 21h : Atelier « fais ta pizza » & regarde la dorer au feu de bois !
Composez vous même votre pizza avec des produits locaux et de saison, préparés par nos soins, et regardez la dorer au four à bois ! .
Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 87 57
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English : Sous les tilleuls d’Adichats
L’événement Sous les tilleuls d’Adichats Villandraut a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud
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