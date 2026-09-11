Informations pratiques

Chartres

Sous les toits des cathédrales Bicentenaire de la photographie

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-25

fin : 2027-09-19

Date(s) :

2027-07-25

Découvrez les espaces méconnus qui se cachent au-dessus des voûtes des cathédrales de France, à travers le regard de huit photographes.

À la suite de l’incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, le ministère de la Culture a confié au Centre des monuments nationaux une vaste campagne photographique consacrée aux combles des cathédrales appartenant à l’État. Réalisée en 2022 par huit photographes, cette mission témoigne de ces charpentes et volumes singuliers, dont certains sont aujourd’hui amenés à évoluer pour mieux prévenir les risques d’incendie. L’exposition présente une sélection de 32 photographies, offrant un regard inédit sur ce patrimoine habituellement inaccessible au public. Une exposition proposée en partenariat avec le Centre des monuments nationaux. .

2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Discover the little-known spaces hidden above the vaults of France’s cathedrals, as seen through the eyes of eight photographers.

L’événement Sous les toits des cathédrales Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES