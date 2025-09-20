Sous les toits des cathédrales Cloître de la cathédrale de Fréjus Fréjus

Sous les toits des cathédrales Cloître de la cathédrale de Fréjus Fréjus samedi 20 septembre 2025.

Sous les toits des cathédrales 20 et 21 septembre Cloître de la cathédrale de Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le cloître de la cathédrale de Fréjus accueille une exposition photographique consacrée aux charpentes des cathédrales appartenant à l’État.

Suite au dramatique incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, le ministère de la Culture a passé commande au Centre des monuments nationaux (CMN), en 2022, d’une couverture photographique des combles des cathédrales appartenant à l’État, afin de garder en mémoire ces volumes avant leur probable recoupement dans le but de prévenir les risques d’incendie.

Huit photographes ont été sélectionnés et envoyés sur les routes de France pour réaliser cette vaste campagne photographique. Le CMN a souhaité mettre en valeur ce remarquable travail en présentant au public une sélection de 32 tirages photographiques.

Le cloître de la cathédrale de Fréjus est le premier monument national à accueillir cette exposition.

Exposition proposée par la Direction du développement culturel et des publics du CMN.

Cloître de la cathédrale de Fréjus 58 Rue de FLEURY, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494512630 https://www.cloitre-frejus.fr Construit entre les Ve et XVIe siècles à l’emplacement de la cité antique de Fréjus, l’ensemble cathédral regroupe quatre bâtiments : le palais épiscopal (transformé aujourd’hui en Hôtel de Ville), la cathédrale, le baptistère et enfin l’ensemble canonial dont fait partie intégrante le cloître.

Ce dernier était un lieu de passage permettant de desservir les différents bâtiments, il n’était donc pas un lieu de recueillement.

Le cloître de la cathédrale de Fréjus accueille une exposition photographique consacrée aux charpentes des cathédrales appartenant à l’État.

(c) CMN