Sous les toits du Palais de l’Île (LSF) Palais de l’Île – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Annecy

Sous les toits du Palais de l’Île (LSF) Palais de l’Île – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Annecy vendredi 19 septembre 2025.

Sous les toits du Palais de l’Île (LSF) 19 et 20 septembre Palais de l’Île – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Haute-Savoie

À partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T12:45:00 – 2025-09-19T13:45:00

Fin : 2025-09-20T12:45:00 – 2025-09-20T13:45:00

Découvrez les combles du Palais de l’Île, leur incroyable restauration et plongez dans le paysage annécien depuis les points de vue sous charpentes. Deux des visites proposées sont spécialement guidées en langue des signes française.

avec les guides-conférenciers de la Ville d’Annecy

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10 h 30 / 11 h 15 / 12 h

Durée : 30 minutes

Merci de vous présenter 10 minutes avant le départ de visites.

RDV devant le Palais de l’Île, passage de l’Île

Bus SIBRA : arrêt Hôtel de ville

Palais de l’Île – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Passage de l’Ile, 74600 Annecy, France Annecy 74600 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33485467670 http://patrimoines.agglo-annecy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://musees.annecy.fr/visiter/billetterie-et-reservations »}] Posé sur un îlot rocheux, le Palais de l’Île intrigue par son architecture médiévale unique et ses anciens cachots chargés d’histoire. Ancienne maison forte, prison et atelier monétaire des comtes de Genève, ce bâtiment du XIIIe siècle est aujourd’hui un incontournable du patrimoine annécien.

Depuis 2005, il accueille le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), qui propose expositions et outils de médiation pour mieux comprendre l’histoire, l’évolution et les richesses du territoire.

Un lieu vivant, accessible à tous, pour découvrir autrement la ville et son patrimoine.

Découvrez les combles du Palais de l’Île, leur incroyable restauration et plongez dans le paysage annécien depuis les points de vue sous charpentes. Deux des visites proposées sont spécialement en …

© Jean-Marc Favre – Ville d’Annecy