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Sous les vagues… des monstres ! Place Saint-Germain Auxerre

mardi 20 octobre 2026 · Place Saint-Germain · Auxerre

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place Saint-Germain
Adresse
Abbaye Saint Germain
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Sous les vagues… des monstres !

Place Saint-Germain Abbaye Saint Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27

Qui se cache sous les vagues ? D’inquiétantes créatures venues des profondeurs auraient été aperçues parmi les œuvres de l’exposition « La Mer est ton miroir » ! Entre mythes, folklore et découvertes scientifiques, cette visite guidée vous invite à explorer les mystères des océans. Partez sur la piste de créatures aussi étranges que fascinantes.   .

Place Saint-Germain Abbaye Saint Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Sous les vagues… des monstres !

L’événement Sous les vagues… des monstres ! Auxerre a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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