Sous les vagues… des monstres ! Place Saint-Germain Auxerre
mardi 20 octobre 2026 · Place Saint-Germain · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Sous les vagues… des monstres !
Place Saint-Germain Abbaye Saint Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27
Qui se cache sous les vagues ? D’inquiétantes créatures venues des profondeurs auraient été aperçues parmi les œuvres de l’exposition « La Mer est ton miroir » ! Entre mythes, folklore et découvertes scientifiques, cette visite guidée vous invite à explorer les mystères des océans. Partez sur la piste de créatures aussi étranges que fascinantes. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Sous les vagues… des monstres !
L’événement Sous les vagues… des monstres ! Auxerre a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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