Sous l’étoile Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier

Sous l’étoile Vendredi 12 juin 2026, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Un spectacle proposé par Marianne Piketty et l’ensemble Le Concert Idéal. Entre compositions de Boulanger, Ysaÿe, Nante et Vivaldi, ce concert dévoile une illumination nocturne où se croisent poèmes, légendes, visions et musiques. Mise en espace et en mouvement par Olivier Fourès, poésie de Camille Bloomfield, création lumière de Thomas Jacquemart. Un rituel sonore et visuel, où les émotions se déploient en tableaux traversant les époques et guidant le spectateur de la nuit à l’aube.

Durée : 1h30.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier

Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l'italienne. Il s'inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l'Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d'antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Une traversée nocturne où poésie et musique se répondent et se fondent en un même mystère.