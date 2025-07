Sous l’herbe tendre, par Les Maltôtiers ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

Sous l’herbe tendre, par Les Maltôtiers ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 5 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Les Maltôtiers pour « Sous l’herbe tendre », une pièce d’après des textes de S. Beckett, R. Dubillard, P. Kermann, W. Shakespeare.

Landon, charmant petit village ! Son marché, son café de la mairie, son église et… son cimetière. Les âmes y reposent en paix. Enfin, en paix… tu parles ! Certaines âmes s’ennuient et se mettent à causer, à râler, à invectiver le passant, à chercher comment faire passer le temps : parce que l’éternité, c’est long, surtout vers la fin !

* Tarifs : 8 €. 5 €

* Durée : 1h20

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T21:50:00.000+01:00

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/sous-l-herbe-tendre-ven-5-dec-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine