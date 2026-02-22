Sous mon « L » : À l’aventure ! Médiahèque Bourg Saint-Herblain
Sous mon « L » : À l’aventure ! Médiahèque Bourg Saint-Herblain samedi 7 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 10:30 – 11:30
Gratuit : oui sur inscription Jeune Public – Age maximum : 3
Les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums de la sélection Babilire.À l’issue de la séance votez pour votre album coup de coeur !Pour les 0 à 3 ans et leurs parents.
Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 28 https://www.la-bibliotheque.com
Afficher la carte du lieu Médiahèque Bourg et trouvez le meilleur itinéraire