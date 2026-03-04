Sous mon « L » : À l’aventure ! Jeudi 19 mars, 10h30 Médiathèque Gao-Xingjian Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T10:30:00+01:00 – 2026-03-19T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T10:30:00+01:00 – 2026-03-19T11:30:00+01:00

Les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums de la sélection Babilire.

À l’issue de la séance votez pour votre album coup de coeur !

Pour les 0 à 3 ans et leurs parents.

Médiathèque Gao-Xingjian 17 avenue de l’angevinière Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 50 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

