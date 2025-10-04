Sous mon tipi MEDIATHEQUE GUIRAUDE DE LAURAC Lavaur
Sous mon tipi MEDIATHEQUE GUIRAUDE DE LAURAC Lavaur samedi 4 octobre 2025.
Sous mon tipi Samedi 4 octobre, 16h00 MEDIATHEQUE GUIRAUDE DE LAURAC Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:45:00
Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:45:00
Sous mon tipi
Lectures animées et musicales par Anne Payan (A Voix Haute).
Pour les enfants entre 4 et 8 ans.
MEDIATHEQUE GUIRAUDE DE LAURAC 1 rue Jouxaygues 81500 LAVAUR Lavaur 24550 81500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 58 03 42 »}]
Sous mon tipi
@AnnePayan