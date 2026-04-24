SOUS NOS LATITUDES #1 · BAL#3 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande
SOUS NOS LATITUDES #1 · BAL#3 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande jeudi 7 mai 2026.
SOUS NOS LATITUDES #1 · BAL#3 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Jeudi 7 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur réservation
Depuis leur regard neuf, un groupe de jeunes adultes explore le quartier de la Morinais, son histoire, sa sensibilité
Durée : 1h
Tout publc dès 10 ans
Projet de territoire et théâtre d’enquête avec Vincent Collet, le collectif MATTERS avec les élèves de COP du Conservatoire Régional de Rennes et de l’Institut Agro Rennes-Angers
Qu’est-ce qui traverse St‑Jacques aujourd’hui? ? Quels sentiers, quels animaux, quelles voix?
Depuis leur regard neuf, un groupe de jeunes adultes explore ce quartier, son histoire, sa sensibilité. Ils en imaginent une traversée vivante, déambulation faite d’images, d’expériences et de partages.
-> Quartier de la Morinais à St-Jacques de la Lande. Lieu précis communiqué bientôt.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-07T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-07T21:30:00.000+02:00
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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/672637-sous-nos-latitudes-1-bal-3?eventDate=2686228
Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
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